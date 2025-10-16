ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започва национална кампания в подкрепа на недоносе...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21515667 www.24chasa.bg

ЕС ще преразгледа стратегията си със страните от Средиземноморието

804
Дубравка Шуица КАДЪР: Екс/@dubravkasuica

Инвестиции в културата, зелената индустрия и сътрудничеството в областта на имиграцията – ЕС обяви днес, че ще преразгледа стратегията си със северноафриканските страни и с други свои съседи от Средиземноморския регион, предаде Франс прес.

"Може би в определен момент, жителите от южното крайбрежие на Средиземно море са останали с впечатлението, че ние се концентрираме прекалено много върху Украйна, Грузия, Молдова и Балканите и те са се почувствали малко поизоставени“, заяви днес еврокомисарят за Средиземноморието Дубравка Шуица. Тя направи този коментар по повод представянето на Пакта за Средиземноморието. Този пакт на ЕК цели да поправи това възприятие за нещата, като предлага нови рамки на сътрудничество между Европа и тези партньорски страни, отбелязва Франс прес.

Сред приоритетите на пакта са миграционните въпроси. Целта е едновременно да се създаде подходяща среда, която да даде възможност на младите да обмислят бъдещето си в техните страни на произход, като им предложи законови пътища за идване в Европа, разказа Шуица в интервю за Франс прес, цитирана от БТА. 

Тази пътна карта е нещо като декларация с намерения на ЕС за региона. На този етап тя обаче е лишена от точни мерки или от финансиране. ЕК уверява, че тези детайли ще бъдат съобщени на второ време, през 2026 г.

Брюксел уверява, че е изготвил този документ в тясно сътрудничество с 10 страни от региона, сред които Ливан, Египет, Мароко, Тунис, Алжир, Сирия и Либия и др.

 

.-

Дубравка Шуица КАДЪР: Екс/@dubravkasuica

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници