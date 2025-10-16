ЕС ще преразгледа стратегията си със страните от Средиземноморието

Инвестиции в културата, зелената индустрия и сътрудничеството в областта на имиграцията – ЕС обяви днес, че ще преразгледа стратегията си със северноафриканските страни и с други свои съседи от Средиземноморския регион, предаде Франс прес.

"Може би в определен момент, жителите от южното крайбрежие на Средиземно море са останали с впечатлението, че ние се концентрираме прекалено много върху Украйна, Грузия, Молдова и Балканите и те са се почувствали малко поизоставени“, заяви днес еврокомисарят за Средиземноморието Дубравка Шуица. Тя направи този коментар по повод представянето на Пакта за Средиземноморието. Този пакт на ЕК цели да поправи това възприятие за нещата, като предлага нови рамки на сътрудничество между Европа и тези партньорски страни, отбелязва Франс прес.

Сред приоритетите на пакта са миграционните въпроси. Целта е едновременно да се създаде подходяща среда, която да даде възможност на младите да обмислят бъдещето си в техните страни на произход, като им предложи законови пътища за идване в Европа, разказа Шуица в интервю за Франс прес, цитирана от БТА.

Тази пътна карта е нещо като декларация с намерения на ЕС за региона. На този етап тя обаче е лишена от точни мерки или от финансиране. ЕК уверява, че тези детайли ще бъдат съобщени на второ време, през 2026 г.

Брюксел уверява, че е изготвил този документ в тясно сътрудничество с 10 страни от региона, сред които Ливан, Египет, Мароко, Тунис, Алжир, Сирия и Либия и др.

.-