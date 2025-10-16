ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Представители на Националния младежки форум обсъди...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21515686 www.24chasa.bg

Властите в украинския Чернигов ще преименуват площад в чест на Доналд Тръмп

1144
Чернигов КАДЪР: Екс/@MesiFiliyaBoiko

Властите в украинския град Чернигов ще преименуват площад в чест на американския президент Доналд Тръмп, съобщи украинското издание "Водещи новини в Украйна"(Top News in Ukraine). Изданието е независим новинарски проект, който отразява основните събития от политическия и обществения живот в Украйна и по света.

Решението един от площадите в Чернигов да бъде преименуван в чест на президента на САЩ Доналд Тръмп беше подкрепено днес с 22 гласа "за" на 46-ата извънредна сесия на Общинския съвет, съобщи обществената медия "Суспилне", цитирана от БТА. 

Предложението за преименуване на площада беше направено от Марина Семенко, лидер на фракцията "Европейска солидарност".

По-късно стана известно, че площадът в квартал "Шерстянка" ще бъде преименуван от "Казка" на "Доналд Тръмп".

Както е посочено в обяснителната бележка към това решение, площадът е преименуван "с цел да се почетат изтъкнати политически лидери на нашето време, както и да се привлече международното внимание към възстановяването на героичния град Чернигов".

"Жителите на Чернигов искрено се надяват, че през този период на нови международни предизвикателства Доналд Тръмп ще успее да положи усилия, за да спре поредната голяма война и да постигне траен мир. Смятаме, че за това той заслужава да стане лауреат на Нобеловата награда за мир", се отбелязвва в бележката.

Марина Семенко отбеляза в профила си във "Фейсбук", че следващата стъпка ще бъде да поканят американския президент и семейството му да посетят "героичния град Чернигов".

Чернигов КАДЪР: Екс/@MesiFiliyaBoiko

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници