Властите в украинския Чернигов ще преименуват площад в чест на Доналд Тръмп

Властите в украинския град Чернигов ще преименуват площад в чест на американския президент Доналд Тръмп, съобщи украинското издание "Водещи новини в Украйна"(Top News in Ukraine). Изданието е независим новинарски проект, който отразява основните събития от политическия и обществения живот в Украйна и по света.

Решението един от площадите в Чернигов да бъде преименуван в чест на президента на САЩ Доналд Тръмп беше подкрепено днес с 22 гласа "за" на 46-ата извънредна сесия на Общинския съвет, съобщи обществената медия "Суспилне", цитирана от БТА.

Предложението за преименуване на площада беше направено от Марина Семенко, лидер на фракцията "Европейска солидарност".

По-късно стана известно, че площадът в квартал "Шерстянка" ще бъде преименуван от "Казка" на "Доналд Тръмп".

Както е посочено в обяснителната бележка към това решение, площадът е преименуван "с цел да се почетат изтъкнати политически лидери на нашето време, както и да се привлече международното внимание към възстановяването на героичния град Чернигов".

"Жителите на Чернигов искрено се надяват, че през този период на нови международни предизвикателства Доналд Тръмп ще успее да положи усилия, за да спре поредната голяма война и да постигне траен мир. Смятаме, че за това той заслужава да стане лауреат на Нобеловата награда за мир", се отбелязвва в бележката.

Марина Семенко отбеляза в профила си във "Фейсбук", че следващата стъпка ще бъде да поканят американския президент и семейството му да посетят "героичния град Чернигов".