ЕК предложи пътна карта до 2030 г. в областта на отбраната

Европейската комисия и върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предложиха на държавите членки пътна карта до 2030 г. за запазване на мира и готовност за отбрана.

Документът представлява всеобхватен план за укрепване на европейските отбранителни способности, съобщиха от пресцентъра на ЕК. Пътната карта, изготвена в отговор на искането от Европейския съвет през юни 2025 г., очертава ясни цели и етапи за преодоляване на пропуските в способностите, ускоряване на инвестициите в отбраната в държавите членки и напредък към пълна отбранителна готовност до 2030 г.

Пътната карта предлага четири първоначални водещи инициативи: европейска инициатива за отбрана срещу безпилотни летателни апарати, наблюдение на източния фланг, европейски въздушен щит и европейски космически щит. Те ще засилят способността на Европа за възпиране и защита по суша, въздух, море, в киберпространството и космическото пространство.

В пътната карта също така се определят планове за създаване на общоевропейско пространство за военна мобилност до 2027 г. с хармонизирани правила и мрежа от сухопътни, въздушни и морски маршрути за бързо придвижване на войски и оборудване в цяла Европа.

Европейската комисия и върховният представител ще представят тази пътна карта на Европейския съвет заедно с предложенията за общоевропейски водещи проекти, които ще насочат Европа към пълна отбранителна готовност до 2030 г.