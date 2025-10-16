ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Истанбул официално става побратимен град с Газа

Истанбул СНИМКА: Pixabay

С решение на общинския съвет на Истанбул от днес турският мегаполис официално става побратимен с град Газа, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“, цитиран от БТА. 

По време на днешното заседание членове на съвета от всички политически партии подкрепиха решението, което има за цел да засили солидарността с народа на Газа на фона на продължаващата хуманитарна криза там. 

След днешното гласуване, Батухан Ерсой, член на общинския съвет от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) определи решението като „израз на човешко достойнство и призив за мир и солидарност“ и припомни, че от 2023 г. насам управата на града неведнъж е изразявала подкрепата си за Газа. 

Истанбул СНИМКА: Pixabay

