Шефът на сухопътните войски на Франция се съмнява в ефективността на предложената стена срещу дронове

Предложената от Европейската комисия „стена“ срещу вражески дронове ще трябва тепърва да докаже своята ефективност, тъй като не съществува „универсално решение“ срещу безпилотните апарати, заяви командващият Сухопътните войски на Франция генерал Пиер Шил, цитиран от Франс прес, цитирана от БТА.

Европейската инициатива за противодействие на дронове може да демонстрира „ясно изразена воля да се реагира на потенциални атаки и заплахи“, но дали тя е „подходяща“, ще стане ясно в зависимост от детайлите и скоростта на нейното прилагане, поясни генерал Шил пред журналисти.

Той постави редица въпроси, свързани с проекта: „Ще представлява ли това непроницаема стена по хилядите километри граници на НАТО? Ще съчетава ли средства за откриване и за унищожаване в дълбочина? Или ще бъде концентрирана върху определени точки?“

По думите му, „отбрана, основана единствено на стена, е обречена на неуспех, защото оставя инициативата в ръцета на нападащия и принуждава защитаващия се да бъде силен навсякъде“.

„В битката между меча и бронята мечът има предимство – а днес дроновете надделяват над средствата за отбрана“, каза още генералът. „Не сме намерили решение срещу дроновете. Това е реалността“, допълни той.

Шил подчерта, че ефективен отговор може да бъде намерен единствено чрез „комбинация от средства“, включително лазерни системи, дронове прехващачи и средства за заглушаване на сигнала.

Брюксел предлага от следващата година да бъде създадена система за противодействие на вражески дронове, използваща наземни и сателитни сензори. Съгласно плана Европейският съюз ще разполага с пълноценни способности за проследяване и прехващане на безпилотни апарати едва през 2027 г.

„Предвид хибридните атаки, провеждани от Москва, трябва да се покажем достатъчно силни и надеждни, за да възпрем противника“, обобщи генерал Шил.