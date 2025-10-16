Сърбия скоро може да получи руската ваксина срещу рак

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сърбия се интересува от най-съвременния вид терапия на онкологични заболявания, разработвана в Русия, става ясно от публикация на президента Александър Вучич в Инстаграм.

Вучич съобщава, че днес имал среща с двама руски директори на центрове, които работят по създаването на такава ваксина.

„Отлична среща с Александър Гинзбург и Андрей Каприн, които ме запознаха по-подробно с разработването на революционна ваксина срещу онкологични заболявания. Сърбия е заинтересована от този най-съвременен вид терапия и потенциалното сътрудничество в тази област с нашите руски партньори представлява огромна стъпка към повишаване на стандартите на диагностика и лечение в нашата страна“, обяви Вучич в Инстаграм.

Сръбският президент посочи, че инвестирането в бърз и надежден достъп до най-модерните решения в областта на онкологията е един от приоритетите на страната, съобщи БТА.