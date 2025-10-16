Комисарят Глен Микалеф идва на посещение у нас

Комисарят за справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта Глен Микалеф пристига на посещение в България на 16 и 17 октомври. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК.

На 16 октомври комисар Микалеф ще се включи в церемонията по обявяване на 15-те номинации за наградите „Music Moves Europe" в рамките на конференцията SoAlive Music Conference & Festival. Годишните награди на ЕС в областта на популярната и съвременната музика са съфинансирани по линия на програмата „Творческа Европа" и имат за цел да отличават и насърчават новите таланти в съвременната музика.

На 17 октомври Глен Микалеф ще участва в дискусия, посветена на Културния компас за Европа, и в специалнa сесия за културната политика и развитието на музикалния бизнес в Европа, организирани в рамките на конференцията.

В програмата на комисар Микалеф в София са включени също така срещи с министъра на младежта и спорта Иван Пешев, с министъра на културата Мариан Бачев и с представители на Националния младежки форум.