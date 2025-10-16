ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран приветства прекратяването на огъня между Афганистан и Пакистан

464
Иран приветства прекратяването на огъня между съседните Пакистан и Афганистан и призова за диалог и дипломация след няколко дни на кръвопролитни сражения, предаде Франс прес.

Говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи изрази безпокойство от цивилните жертви и призова за регионално сътрудничество срещу тероризма. Той повтори, че Техеран е готов "да подкрепи всички усилия за поддържане на спокойствие и намаляване на напрежението" между двете страни.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви днес, на втория ден от прекратяването на огъня с Афганистан, че за да бъде то трайно, "топката е в полето" на талибанското правителство, пише БТА. 

"Вчера приехме временно спиране на огъня за 48 часа", заяви той на заседание на кабинета си. "Ако те желаят да решат проблемите и да изпълнят на нашите справедливи искания, тогава сме готови да ги приемем. Топката е в тяхното поле".

Правителството на талибаните в Афганистан заяви днес, че Пакистан е нанесъл два удара с дронове по Кабул вчера, точно преди двете страни да обявят прекратяване на огъня след най-кръвопролитните боеве между тях от години, посочва Асошиейтед прес.

Халид Задран, говорител на началника на полицията в Кабул, заяви пред АП, че ударите са поразили града вчера следобед. Първата цел е била частен дом, а втората – пазар. Задран не посочи броя на жертвите, но лекари по-рано заявиха, че пет души са загинали, а десетки са били ранени.

Забиула Муджахид, главен говорител на талибанското правителство, първоначално заяви, че е имало експлозия на петролен склад.

Междувременно ООН призова Пакистан и Афганистан към "трайно прекратяване на враждебните действия", за да защитят цивилните. 

Пограничният конфликт ескалира след 10 октомври, като и Исламабад, и Кабул заявиха, че отвръщат на въоръжени провокации от другата страна. Вчера двете страни се споразумяха за прекратяване на огъня, отбелязва АП.

