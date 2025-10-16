ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Огнище на шарка по дребните преживни животни е открито в овцеферми в Килкис

Като превантивна мярка около 300 животни са били умъртвени СНИМКА: pixabay

Случаи на шарка по дребните преживни животни са регистрирани в две ферми за овце в Килкис, Северна Гърция, което представлява първата поява на силно заразната вирусна болест в тази административна единица, която се намира близо до границата с Република Северна Македония, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Според местните власти двама фермери в село Агиос Петрос са съобщили наскоро на ветеринарната служба за възможно огнище. Лабораторни тестове по-късно са потвърдили наличието на болестта.

Като превантивна мярка около 300 животни са били умъртвени, за да се предотврати по-нататъшно разпространение на болестта, пише БТА.

Настоящата епидемия от шарка по дребните преживни животни в Гърция, която продължава вече 14 месеца, е довела до умъртвяването на над 260 000 овце и кози - около 2 процента от общия брой на животните в страната, до миналия месец, принуждавайки 1100 фермери да затворят своите ферми, напомня изданието. 

Като превантивна мярка около 300 животни са били умъртвени СНИМКА: pixabay

