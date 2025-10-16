ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домашен арест за бившия зам.-кмет на София Никола ...

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21516934 www.24chasa.bg

Тръмп и Путин ще говорят днес по телефона, ден преди срещата на Зеленски с американския президент

Владимир Путин и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@visegrad24

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и лидерът на Русия Владимир Путин ще проведат телефонен разговор днес преди на посещение във Вашингтон утре да пристигне украинският президент Володимир Зеленски, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Зеленски ще се срещне с Тръмп, за да иска повече военна подкрепа в момент, в който Киев и Москва ескалираха конфликта с масирани атаки по енергийна инфраструктура, докато НАТО обмисля как да отговори на нарастващите случаи на руски навлизания във въздушното пространство на страни членки на алианса, отбелязва Ройтерс.

Владимир Путин и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@visegrad24

