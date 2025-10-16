ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домашен арест за бившия зам.-кмет на София Никола ...

Хакан Фидан говори за ситуацията в Газа с Рубио

Хакан Фидан СНИМКА: Х/@HakanFidan

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан днес е провел телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, по време на който двамата са обсъдили стъпки, насочени към поддържането на прекратяването на огъня в Газа и осигуряването на непрекъснато доставяне на хуманитарна помощ в региона, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на източници от Министерството. 

По време на разговора са били обсъдени и въпроси, свързани с прилагането на Декларацията за намерения, която лидерите на САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха в понеделник в Шарм ел Шейх, както и такива, свързани със ситуацията в Сирия, преговорите относно ядрената програма на Иран и ходът на войната между Русия и Украйна, пише БТА. 

