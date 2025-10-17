Брюксел планира край на цигарите с филтър и продажбата им в магазини

ЕК иска родените след определена година да нямат право да си купуват тютюневи изделия

ЕС обмисля да забрани цигарите с филтър и електронните като част от усилията си за намаляване на консумацията на тютюн, съобщи германското издание “Билд”.

Според вътрешен документ, изготвен от Съвета на ЕС, се предвижда и забрана за продажба на цигари в магазини, бензиностанции и павилиони. Предложенията са вдъхновени от доклад за контрол на тютюнопушенето, изготвен от изследователска група на Световната здравна организация (СЗО). Документът се очаква да бъде представен и обсъден по време на конференцията на СЗО в Женева през ноември.

Проектът включва доста по-строги ограничения за продажбите на тютюневи изделия,

забрана за реклама и други “стимули

за продажби” и дори евентуално премахване на цигарените филтри. Те отдавна се предлагат на пазара като средство за безопасност, но сега са подложени на критики заради екологичния си отпечатък.

В предложението се цитира докладът на СЗО, който “изрично препоръчва забрана на филтрите, за да се намали вкусът и привлекателността на цигарите”.

В документа се посочва още, че “забраната за производство, внос, разпространение и продажба на цигари с филтър би допринесла значително за намаляване на потреблението на тютюн”. Въпреки че филтрите първоначално са били въведени, за да намалят вредата от тютюнопушенето, експерти по околната среда отдавна предупреждават, че те допринасят сериозно за замърсяването на околната среда.

Милиарди филтри от цигари попадат в природата всяка година и при разграждането си отделят микропластмаси и токсични химикали в почвата и водата. Твърди се, че ЕК обмисля пълната им забрана, като ги определя за “подвеждащо предлагани на пазара и вредни за околната среда”.

Сред по-строгите идеи, които се разглеждат, е и забраната за продажба на цигари, “базирана на поколения”. Това означава, че родените след определена година няма да имат право да си купуват тютюневи изделия. Засега не е ясно след коя година се предвиждат ограниченията.

Предишната власт в Нова Зеландия въведе подобни политики през 2022 г. и ограничи законната покупка на цигари за всеки, роден след януари 2009 г. По-късно законът обаче беше отменен от новото правителство. Ако сега ЕС приеме проекта, това би го превърнало в една от най-строгите рамки за борбата с тютюнопушенето по света.

Засега ЕК още не е потвърдила официално изтеклия документ, но ако бъдат обсъдени в Женева и приети на по-късен етап, мерките ще отбележат стъпка напред в дългосрочния план на блока за

създаване на “поколение без тютюн”

до 2040 г. като част от целите за устойчивост в рамките на Зелената сделка.

Законопроектът е малко вероятно да получи подкрепа в Италия, като премиерът Джорджа Мелони твърди, че вероятно би убила някого, ако трябваше да се откаже от цигарите, пише “Дейли Мейл”. Изданието припомни разговора между италианката и турския президент Реджеп Ердоган по време на мирната среща за Газа в Египет в понеделник.

Ердоган, който обеща, че ще превърне Турция в страна без тютюнев дим, отбеляза, че Мелони изглежда страхотно, но трябва да спре да пуши. На този коментар тя шеговито отвърна: “Знам, знам, просто не искам да убия някого”.

В Италия и редица други страни от ЕС голяма част от правилата за цигарите са по-скоро формалност. Макар че от години е забранено пушенето на закрито, на много места като ресторанти и дискотеки се разрешава на клиентите да си палят цигари след определен час.

Това е типично и за България, която е първа в ЕС по тютюнопушене според последни данни на Евростат. 37% от населението ни пушат, като сме следвани от Гърция с 36 на сто и Хърватия с 35%. Ако обсъжданите правила станат реалност, то в прилагането им отличници ще са по-скоро държавите от Северна Европа, където, освен че пушенето е по-малко разпространено, цената на цигарите е сравнително по-висока.

Средно кутия цигари в страните, отчели най-нисък ръст на пушачите, е между 8 и 13 евро. Става дума за Швеция, където едва 8% от населението пуши, Нидерландия - 11%, и Дания - 14%.

