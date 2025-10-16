Германия е четвърта в света по брой хакерски атаки

Германия се нарежда на четвърто място в света по брой хакерски атаки, заяви "Майкрософт", цитиран от ДПА.

В своя "Доклад за дигитална защита 2025" американският технологичен гигант посочва, че 3,3% от всички кибератаки в света през първата половина на 2025 г. са били насочени срещу германски цели. Пред Германия се нареждат само САЩ (с близо една четвърт от всички атаки – 24,8%), Великобритания (5,8%) и Израел (3,5%).

Според "Майкрософт" повечето хакери се ръководят от финансови, а не от шпионски подбуди. Над половината от кибератаките (52%) включват зловреден софтуер, чрез който се изнудват фирми, институции и частни лица за пари. Само около 4% от случаите са били свързани с разузнавателни цели.

"Заплахите от държавно подкрепяни хакери остават сериозни и постоянни, но по-голямата част от директните атаки срещу организации днес идват от обикновени престъпници, които просто търсят печалба", заяви говорител на "Майкрософт".

В доклада се посочва още, че най-големите рискове в киберпространството произтичат от хакери от Русия, Китай, Северна Корея и Иран, пише БТА.

Русия използва хакерски групи главно за атаки срещу Украйна и държави от НАТО, докато Северна Корея и Иран прилагат атаки със зловреден софтуер с цел изнудване и финансиране на управлението си.

Особено безпокойство будят севернокорейските ИТ специалисти, работещи в западни компании. От повече от десетилетие Пхенян тайно изпраща хиляди специалисти да работят по света, като тези служители под прикритие ежегодно прехвърлят стотици милиони долари към Северна Корея. Когато бъдат разкрити, някои от тях прибягват до изнудване, използвайки нови начини за набиране на средства за страната.

/ВС/