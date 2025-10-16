Тръмп: Ще се срещнем с Путин в Будапеща, имахме добър телефонен разговор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Будапеща, съобщи американският президент. Днес двамата проведоха дълъг телефонен разговор, който бе определен от Тръмп като "добър и продуктивен", съобщава Би Би Си.

Той добави, че високопоставени съветници от двете страни ще се срещнат следващата седмица.

„След това президентът Путин и аз ще се срещнем на уговорено място, Будапеща, Унгария, за да видим дали можем да сложим край на тази „безславна" война между Русия и Украйна", каза американският президент.