Тръмп: Ще се срещнем с Путин в Будапеща, имахме добър телефонен разговор

Владимир Путин и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@visegrad24

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Будапеща, съобщи американският президент. Днес двамата проведоха дълъг телефонен разговор, който  бе определен от Тръмп като "добър и продуктивен", съобщава Би Би Си.

Той добави, че високопоставени съветници от двете страни ще се срещнат следващата седмица. 

„След това президентът Путин и аз ще се срещнем на уговорено място, Будапеща, Унгария, за да видим дали можем да сложим край на тази „безславна" война между Русия и Украйна", каза американският президент.

