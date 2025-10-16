Руски блогър бе осъден на година затвор в Латвия за възхвала на военни престъпления в "ТикТок"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съд в Латвия постанови присъда от една година затвор за руски блогър, признат за виновен в публично възхваляване на военни престъпления, предаде ДПА.

След като излежи присъдата си, мъжът ще бъде депортиран в Русия.

Подсъдимият отрече обвиненията по време на делото, което се гледаше в пристанищния град Вентспилс.

Според прокуратурата мъжът е публикувал в социалната мрежа "Тикток" четири видеа, в които е оправдавал и възхвалявал потенциални военни престъпления, извършени от руската армия в Украйна. Видеата са били на руски език, съобщава БТА.

Руският гражданин има разрешително за временно пребиваване в Латвия, валидно до средата на 2026 г.