Отварят в неделя граничния пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет

СНИМКА: АРХИВ

Контролно-пропускателният пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет "вероятно ще бъде отворен в неделя", каза израелският външен министър Гидеон Саар, цитиран от Франс прес.

"Рафах" вероятно ще бъде отворен в неделя. Осъществяваме цялата необходима подготовка и организация за тази цел. Надявам се, че ще бъде отворен; направено е всичко, за да се гарантира, че ще може да бъде отворен", каза Саар в кулоарите на форума "Средиземноморски диалози", който се провежда от 15 до 17 октомври в италианския град Неапол.

По-рано днес израелските власти заявиха, че датата, на която ще бъде отворен "Рафах", ще бъде оповестена на по-късен етап.

Отварянето на контролно-пропускателни пункт "Рафах" е ключово искане на ООН и на големи неправителствени организации, понеже ивицата Газа е изправена пред много сериозна хуманитарна криза.

Постигнатото с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп споразумение за прекратяване на огъня в палестинския анклав влезе в сила на 10 октомври. Договореностите предвиждат отварянето на контролно-пропускателния пункт "Рафах" след прекратяването на сраженията и след освобождаването на израелските заложници, държани от "Хамас", съобщава БТА.

Палестинското ислямистко движение освободи останалите живи 20 заложници, но не върна всички тела на израелците, които са починали, докато са в плен.

СНИМКА: АРХИВ

