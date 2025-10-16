Церемония в София отбеляза 2 г. от нападението на "Хамас" в Израел

С възпоменателна церемония посолството на Израел у нас и Организацията на евреите в България "Шалом" отбелязаха 2 години от атаката на Хамас.

С минута мълчаниe започна събитието, на което присъстваха представители на изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Основният акцент беше устойчивостта и надеждата за връщане към нормалния живот въз основа на общочовешки ценности.

Почитта към паметта на жертвите и пострадалите от атаката беше почетена с песента "Житни класове", написана само 6 дни след бруталното нападение от преди две години. Реч произнесе и режисьорът на филма "Писмо до Давид", който разказва историята на двамата братя близнаци Давид и Ейтан Кунио , отвлечени от Хамас.

"Това не беше атака срещу Израел, но и атака срещу самото човечество. В продължение на две години болката не избледнява, семействата на загиналите, на ранените, на оцелелите на заложниците още носят раните от този ден. Днес всички живи заложници са у дома. Това е и моментът да изразим нашата сърдечна благодарност към правителствата на България, че стояха до Израел не само в най-тъмните ни мигове на мъка, но и в борбата за по-добро и по-мирно бъдеще", каза Н. Пр. Йоси Леви-Сфари - посланик на Израел, цитиран от БНТ.

"Сегашното българско правителство, както и аз в качеството ми на национален координатор в борбата с антисемитизма сме решени и доказано работим в това отношение на абсолютна нетърпимост и незабавно премахване на всяка проява на омраза и ненавист срещу еврейската общност в България и държавата Израел. За нас това е категорична червена линия и аз ви уверявам, че в това отношение няма и не може да има промяна", посочи Мария Ангелиева - зам.-министър на външните работи.