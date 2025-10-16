ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин помолил Тръмп да предаде най-добри пожелания...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21518760 www.24chasa.bg

Путин помолил Тръмп да предаде най-добри пожелания на Мелания

852
Мелания Тръмп Снимка: Twitter/@RutherfordRocks

Президентът на Русия Владимир Путин е помолил Доналд Тръмп да предаде най-добри пожелания на съпругата си Мелания. В телефонния разговор между двамата Путин високо оценил усилията на първата дама на САЩ за събирането на руски и украински деца с техните семейства. Това съобщи пред журналисти помощникът на руския президент Юрий Ушаков, предаде ТАСС.

"Нашият президент високо оцени личните усилия на съпругата на президента на САЩ Мелания Тръмп за събирането на руски и украински деца с техните семейства и помоли президента на САЩ да предаде на Мелания Тръмп най-добри пожелания", каза представителят на Кремъл, цитиран от БТА.

Упълномощеният от президента на РФ по правата на детето Мария Лвова-Белова по-рано заяви, че Путин е подкрепил инициативата на Мелания Тръмп да се включи в намиране на решение за съдбата на децата, пострадали по време на военните действия в Украйна. В резултат на това първата дама на САЩ се включи в редовната работа по събирането на децата с близките им, припомня ТАСС. Самата Мелания Тръмп съобщи, че е обсъдила с Путин темата за украинските деца, които се намират в Русия. По нейните думи, Путин е отговорил на писмото, изразявайки готовност да сътрудничи директно и предоставяйки подробности.

Мелания Тръмп Снимка: Twitter/@RutherfordRocks

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници