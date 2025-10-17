Почина Ейс Фрели - първият китарист на легендарната група Kiss

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 74-годишна възраст почина Ейс Фрели – първият китарист на рок групата Kiss. Представителка на музиканта обясни смъртта му с неотдавнашно падане в дома му, съобщи "Дейли мейл".

Фрели е издъхнал в дома си в Мористаун, щата Ню Джърси, заобиколен от семейството си, съобщиха близките му в изявление.

„Имахме късмета да го обградим с любящи, грижовни, мирни думи, мисли и молитви, когато напускаше тази земя", се казва в изявлението.

Ейс Фрели е част от Kiss още от основаването на групата в оригиналния ѝ състав – Пол Стенли вокал и ритъм китара, Джийн Симънс вокал и бас китара, Фрели на соло китара и вокал и Питър Крис на барабани и вокал.

В съвместно изявление Стенли и Симънс заявиха: „Съкрушени сме от кончината на Ейс Фрели. Той беше важен и незаменим рок войник по време на някои от най-формиращите основополагащи глави от историята на групата. Той е и винаги ще бъде част от наследството на KISS".

Роден като Пол Даниел, Фрели е израснал в музикално семейство и започва да свири на китара на 13-годишна възраст. Преди да се присъедини към Kiss, той е свирил в местни групи в Ню Йорк на 18-годишна възраст, включително и с Джими Хендрикс.

Групата Kiss e основана през 1973 г. Сред хитовете ѝ са Rock and Roll All Nite и God of Thunder.