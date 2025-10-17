ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Орбан: Готови сме за планираната среща между Тръмп и Путин

Владимир Путин и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@visegrad24

Планираната среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин е страхотна новина за миролюбивите хора по света, написа снощи унгарският премиер Виктор Орбан в социалната мрежа „Екс“, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

„Готови сме!“, допълни той.

По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа „Трут соушъл“, че ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Будапеща, припомня БТА.

„Новината, че Тръмп и Путин ще говорят отново е фантастична. Дори още по-фантастично е това, че скоро ще се срещнат в Будапеща“, на свой ред написа снощи във „Фейсбук“ унгарският външен министър Петер Сиярто.

Той допълни, че „пътят към мира минава през преговори“. „Войната не може да се реши на бойното поле“, заключи министърът.

