Грузия глоби финландската външна министърка за подкрепа на протестиращи

Министерството на вътрешните работи на Грузия глоби външната министърка на Финландия, след като тя изрази подкрепа за протестиращите на проевропейски и антиправителствен митинг на главния булевард на Тбилиси – "Руставели", съобщи "Политико".

Елина Валтонен, която посети Грузия във вторник в качеството си на председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), беше записала видеоклип пред грузинския парламент, съобщава БТА.

"Мирни протестиращи се събраха пред сградата на парламента в Тбилиси, Грузия, за да изразят загрижеността си относно репресивната посока на страната им... ние сме тук, за да ги подкрепим", каза Валтонен във видеото.

Впоследствие властите я глобиха с 5000 лари (1600 евро) за "блокиране на пътя" – наказание, което често се налага на антиправителствени протестиращи.

Планираната среща на Валтонен с грузинския премиер Иракли Кобахидзе беше отменена. Според грузинското правителство отмяната се дължи на участието на Валтонен в "незаконен митинг" и нейните "неверни твърдения". Валтонен обаче заяви , че всъщност финландската страна е отменила срещата, позовавайки се на графика си.

Вчера Валтонен се обърна към Кобахидзе в "Екс" и го покани в Хелзинки, за да присъства на демонстрация по негов избор.

"В този дух, като председател на ОССЕ и 50 години от подписването на този документ, Ви каня да дойдете във Финландия, да се срещнете със свободната преса и да наблюдавате всяка демонстрация по ваш избор", каза Валтонен .

"Съжалявам, че трябваше да отменя срещата ни в Тбилиси поради претрупан график", добави тя.

Присъствието на Валтонен на митинга беше критикувано от множество грузински политици от управляващата партия, както и от руския посланик в ООН Михаил Улянов, който го нарече "груба намеса във вътрешните работи на суверенна държава".

Междувременно бившата грузинска президентка и водеща опозиционна фигура Саломе Зурабишвили разкритикува хода на правителството, заявявайки, че глобите са "сигнал към света".

"Грузинският кошмар сплашва дипломати, заглушава гражданите и изоставя европейските принципи. Гласовете на гражданите са потиснати, демократичните норми са игнорирани, а свободата е под атака. Европа не трябва да отмества поглед!", каза Зурабишвили в публикация в "Екс".

Уличните протести продължават повече от 300 дни, откакто управляващата партия на Грузия "Грузинска мечта" преустанови кандидатурата на страната за присъединяване към ЕС .