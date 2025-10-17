Германия вдигна глобите за нарушаващи реда депутати в Бундестага

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обидите и нарушаващото реда поведение в Бундестага, долната камара на германския парламент, вече се наказват с по-високи глоби, съобщи ДПА.

Парламентът вчера одобри промени в правилата за поведение на своите членове, като управляващата коалиция от консерватори и социалдемократи подкрепиха мярката, пояснява БТА.

Съгласно новите правила дисциплинарната глоба за сериозно провинение на депутати ще се удвои, като ще се увеличи от 1000 на 2000 евро. При повторно нарушение глобата ще се увеличи от 2000 на 4000 евро.

Депутатите, които бъдат призовани да спазват реда три пъти в рамките на три седмици, също ще бъдат глобени, а три предупреждения по време на една сесия вече автоматично водят до изключване от залата.

"Това не е въпрос на политическа ориентация... а на начина, по който извършваме парламентарната си работа", заяви председателят на Бундестага Юлия Клокнер.

Щефан Бранднер, депутат от крайната дясна партия "Алтернатива за Германия" (AзГ), критикува тази мярка като "пряка атака срещу опозицията" и обвини коалицията, че използва правилата, за да защити мнозинството си.

Новите правила засилват и наказанията за отсъствие. Членовете, които пропуснат гласуване с поименно гласуване, ще получат намаление на дневните си надбавки с 200 евро, което е двойно повече от предишното наказание. Тези, които отсъстват без оправдание през целия ден на сесията, вече ще трябва да платят 300 евро.