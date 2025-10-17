Нов закон в Турция предвижда до 4 години затвор за ЛГБТ бракове

Турското правителство готви законопроект за съдебна реформа, който предвижда криминализирането на лица, които промотират или изразяват половата си идентичност и чието поведение може да бъде счетено за „противоречащо на биологичния пол“ и „нарушаващо обществения морал“, съобщи турският новинарски сайт T24.

Предложението, известно като „11-ти съдебен пакет“, ще измени член 225 от турския наказателен кодекс, който понастоящем обхваща непристойността в обществения сектор, пояснява БТА. Според законопроекта всеки, който „действа против биологичния си пол“ или „насърчава или възхвалява подобно поведение“, може да се изправи пред присъда от една до три години затвор. Реформата предвижда изменението и на друг член от закона, който да криминализира годежните и брачните церемонии между еднополови двойки – действие, за което се предвижда до четири години лишаване от свобода.

В обосновката си относно предложението от турското правителство заявяват, че „мерките целят да защитят институцията на семейството и да осигурят възпитанието на физически и психически здрави поколения“. Според представители на правителството реформите са част от по-широки усилия за противодействие на това, което те наричат ​​„движения за полово неутралност“ и за укрепване на „моралните и социални ценности“.

Законопроектът въвежда и нови ограничения върху процедурите за смяна на пола. Предвижда се минималната възраст за тази процедура да се увеличи от 18 на 25 години, а кандидатите да трябва да са неженени и да получат доклад от медицинска комисия от одобрена от здравното министерство болница в потвърждение на това, че процедурата е медицински необходима по причини, свързани с психичното здраве. В нововъведението се посочва още, че при установяване на неразрешени операции за смяна на пола се предвижда наказание от три до седем години затвор за пациента и тежка глоба за медицинските специалисти, за които се установи, че са извършили подобна интервенция извън законовата рамка.

Предложеното изменение предизвика силни критики от правозащитници и публични личности. ЛГБТ+ журналистът и политик Ирфан Дегирменджи осъди законопроекта с публикация в социалната мрежа Екс, където написа: „Какво ще правите, ще създавате концентрационни лагери? Ще се противопоставяме на тази регулация, която нарушава основните човешки права и свободи, докрай. Съществуването на когото и да било не може да бъде причина за лишаване от свобода. Вашата повтаряща се реторика подхранва престъпления от омраза. Стига!“

Адвокатът по правата на човека г-жа Ерен Кескин също осъди предложението, като написа в профила си в социалните мрежи: „Организира се престъпление от омраза не чрез думи, а чрез писан закон. И това се случва въпреки международните конвенции, които Турция е подписала. Точно така изглежда патриархалният и милитаризиран държавен манталитет.“

Към момента хомосексуалността не е незаконна в Турция, но хомофобията е широко разпространена, а не е рядкост турският президент Реджеп Тайип Ердоган и други политици от неговата партия да атакуват ЛГБТ+ лица и да ги обвиняват в перверзия и разрушаване на семейните ценности, коментира сайтът „Търкиш минит“.