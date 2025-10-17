Вучич поздрави Орбан за организирането на срещата Тръмп-Путин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Сърбия Александър Вучич поздрави по телефона унгарския премиер Виктор Орбан за организирането в Будапеща на среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за прекратяването на войната в Украйна.

„Пожелах му много успехи и изразих увереността си в безупречната организация на това историческо събитие“, написа снощи Вучич в официалния си профил в Инстаграм, предава БТА.

Той добави, че е разговарял с Орбан и за развитието на двустранните отношения, както и че са се договорили да се срещнат през следващите седем дни.

Тръмп съобщи вчера, че ще се срещне с Путин в унгарската столица Будапеща, за да обсъдят отново прекратяването на войната в Украйна.