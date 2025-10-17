ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трети ден без кворум в парламента, този път се рег...

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21519423 www.24chasa.bg

Вучич поздрави Орбан за организирането на срещата Тръмп-Путин

1416
Виктор Орбан и Александър Вучич КАДЪР: Екс/@UniteorDie1918

Президентът на Сърбия Александър Вучич поздрави по телефона унгарския премиер Виктор Орбан за организирането в Будапеща на среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за прекратяването на войната в Украйна.

„Пожелах му много успехи и изразих увереността си в безупречната организация на това историческо събитие“, написа снощи Вучич в официалния си профил в Инстаграм, предава БТА.

Той добави, че е разговарял с Орбан и за развитието на двустранните отношения, както и че са се договорили да се срещнат през следващите седем дни. 

Тръмп съобщи вчера, че ще се срещне с Путин в унгарската столица Будапеща, за да обсъдят отново прекратяването на войната в Украйна.

Виктор Орбан и Александър Вучич КАДЪР: Екс/@UniteorDie1918

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание