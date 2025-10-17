ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трети ден без кворум в парламента, този път се рег...

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21519514 www.24chasa.bg

Монголия остана без премиер

608
Знамето на Монголия. СНИМКА: Pixabay

На днешно пленарно заседание на парламента на Монголия беше прието предложение за освобождаване на премиера Гомбоджав Занданшатар от поста му, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ, цитирана от БТА.

Предложението за освобождаване на министър-председателя беше обсъдено вчера от постоянната парламентарна комисия по държавно устройство преди днешното пленарно заседание. Тогава освобождаването на премиера Занданшатар не беше подкрепено.

На днешното заседание парламентът обсъди въпроса, като депутатите направиха изказвания и задаваха въпроси. След това 71 от тях гласуваха, че „премиерът Занданшатар трябва да бъде освободен“.

Занданшатар ще изпълнява задълженията си до назначаването на нов министър-председател. 

Знамето на Монголия. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание