Почина бивш японски премиер, извинил се за жертвите през Втората световна война

На 101 години почина бившият премиер на Япония Томиичи Мураяма, известен с изявлението си от 1995 г., в което поднесе извинения на жертвите на японската агресия в Азия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Мураяма е починал в болница в родния си град Оита, Югозападна Япония, съобщи Мидзухо Фукушима, водачка на японската Социалдемократическа партия.

Като лидер на тогавашната Социалистическа партия, Мураяма оглавява коалиционно правителство от юни 1994 г. до януари 1996 г.

Извинението, което той поднесе като министър-председател на 15 август 1995 г. при отбелязването на 50-годишнината от безусловната капитулация на Япония, сложила край на Втората световна война, се разглежда като ключов израз на покаяние от страна на Япония за нейното военновременно и колониално минало. Традицията с извиненията се поддържаше от всички премиери, докато премиерът националист Шиндзо Абе не я прекрати през 2013 г.

Мураяма критикуваше засилващите се опити на депутатите националисти да дискредитират извинението за принудителната проституция, позовавайки се на липсата на официални военновременни документи, които потвърждават изрично, че правителството по това време системно е принуждавало азиатски жени да извършват секс услуги за японски войници във военни публични домове.