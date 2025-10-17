ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Газова бутилка избухна в центъра на Пловдив, 73-го...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21519871 www.24chasa.bg

Земетресение с магнитуд 4,1 край Крит

1248
Земетресение е регистрирано край Крит. Снимка Архив Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер бе регистрирано в морето край южния гръцки остров Крит тази сутрин, съобщиха властите. Няма данни за пострадали или нанесени материални щети, информира гръцкото издание „Катимерини“, цитирано от БТА.

Епицентърът на труса е бил на 54 км западно-югозападно от пристанищния град Фаласарна, на дълбочина 31,3 км, съобщи Институтът по геодинамика към Националната обсерватория в Атина.

Гърция е сред най-сеизмично активните страни в света, въпреки че сериозните щети и жертви са рядкост.

Земетресение е регистрирано край Крит. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници