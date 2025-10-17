Бомба взриви колата на известен италиански журналист (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През нощта на 16 октомври е избухнала бомба и е унищожила колата на известния италиански журналист Сигфридо Ранучи. Не се съобщава за жертви, информират от предаването „Report", което той води по третия канал на обществената телевизия RAI.

Колата на дъщеря му и фасадата на къщата му също са били повредени от експлозията, която е станала на около 20 километра южно от Рим, според същия източник.

„Силата на експлозията е била толкова мощна, че би могла да убие някого, ако в този момент е минавал оттам", уточни „Report", добавяйки, че е започнато разследване.

Експлозията предизвика вълна от осъдителни реакции от страна на много политици от всички партии, съобщи АФП, цитирана от БГНЕС.

Лидерът на ултраконсервативното правителство Джорджа Мелони изрази „пълната си солидарност" с журналиста и „решително осъди този сериозен акт на заплаха".

„Свободата и независимостта на информацията са ценности на нашата демокрация, от които не можем да се откажем и които ще продължим да защитаваме", добави тя.

Предаването Report „направи история в областта на разследващата журналистика по телевизията", пише тя на своя уебсайт.

„Сигфридо Ранучи и екипът на Report отново са на преден план с разследвания и задълбочени анализи на политиката, икономиката и обществото", добави Мелони.

В класацията на Репортери без граници (RSF) за 2025 г. за свободата на пресата Италия заема незавидното 49-о място.