Зеленски от САЩ: Има решения, които може да подобрят защитата на хората в Украйна

След среща с представители на американската отбранителна компания "Рейтиън" (Raytheon), която е производител на системите "Пейтриът" и на ракетите "Томахок", Володимир Зеленски заяви, че има решения, които може да подобрят още повече защитата на хората в Украйна, предаде Укринформ .

Зеленски каза това в публикация във "Фейсбук", посочва БТА.

"Разказах им за ситуацията на бойното поле и за засилените атаки на Русия срещу нашите цивилни и гражданската инфраструктура", посочи украинският президент.

Страните са обсъдили производствения капацитет на "Рейтиън", потенциалните възможности за двустранно сътрудничество за укрепване на противовъздушната отбрана и дългосрочните възможности на Украйна, както и перспективите за съвместно производство между Украйна и САЩ.

"Съществуват решения за подобряване на защитата на хората в Украйна и ние работим на всички нива, за да гарантираме тяхното реализиране. Благодаря на "Рейтиън" за готовността да продължи да подкрепя Украйна", каза Зеленски.

Според изявление, публикувано на президентския сайт, Зеленски благодари на "Рейтиън" за системите "Пейтриът" и подчерта, че те са помогнали за спасяването на много хора в Украйна.

По думите на украинския президент, Русия не успява да постигне нито една от целите си, поради което засилва атаките срещу гражданската инфраструктура и цивилни, включително удари по енергийната система. По време на тези атаки руснаците изстрелват повече от 500 дрона и десетки ракети всеки ден.

Представителите на "Рейтиън" изразиха съболезнования на украинците, които са загубили членове на семейството си и близки при руските удари, и увериха, че са готови да подкрепят Украйна.

Зеленски се срещна и с представители на друга американската отбранителна компания - "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), предаде още Укринформ.

Страните са обсъдили перспективите за сътрудничество и възможностите за укрепване на защитата на Украйна срещу руската агресия, написа той отново във "Фейсбук".

"Очертах конкретните нужди на Украйна от системи за противовъздушна отбрана и съвместими с тях ракети, както и от самолети Ф-16. Русия провежда все по-брутални удари срещу Украйна в навечерието на зимата и нашата противовъздушна отбрана трябва да бъде укрепена веднага. Знаем конкретните стъпки, необходими за нашата отбрана, и работим за тяхното прилагане", заяви Зеленски.

Той изрази благодарността си към "Локхийд Мартин" и САЩ за помощта, оказана на Украйна.

Зеленски е на визита в САЩ, където ще се срещне днес с президента Доналд Тръмп.