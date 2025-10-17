ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Дубровник: В града кокаинът се шмърка на...

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21520587 www.24chasa.bg

След дълъг разговор с Тръмп, Путин събра Съвета за сигурност на Русия

2948
снимка: РОЙТЕРС

 Путин е свикал снощи Съвета за сигурност на страната във връзка със своя телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп. Това е  заявил днес съветникът в Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС и БТА.

Путин представи пред членовете Съвета за сигурност подробна информация относно съдържанието на разговора му с Тръмп, каза Ушаков пред журналисти.

Това бе осмият телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ от началото на годината. Обмяната на мнения продължи два часа и половина бе една от най-продължителните телефонни консултации между Путин и Тръмп тази година, отбелязва ТАСС.

Ушаков определи разговора като съдържателен, изключително откровен и доверителен. По думите на външнополитическия съветник на Кремъл Москва и Вашингтон "няма да се бавят" и ще започнат подготовката на нова двустранна среща на върха, която може да се състои в Будапеща. Този процес ще започне в близките дни с телефонен разговор между руският външен министър Сергей Лавров и американския му колега Марко Рубио, уточни Ушаков.

Вчера Тръмп посочи, че ще се срещне с Путин в обозримо бъдеще в унгарската столица. По-късно американският президент поясни, че това може да се случи през следващите две седмици.

В рамките на вчерашния си контакт Путин и Тръмп обсъдиха темата за урегулирането на украинският конфликт и възможността САЩ да предоставят на Киев крилати ракети "Томахок". Освен това двамата лидери коментираха двустранните отношения между Москва и Вашингтон, както и ситуацията в ивицата Газа. В края на разговора си Путин и Тръмп се договориха да поддържат контакт.

снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници