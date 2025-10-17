ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Застреляха президента на тим от Кипър

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21520877 www.24chasa.bg

МВнР на Китай: Приветстваме повече чуждестранни приятели да посетят Китай

КМГ

1088
Снимка: Китайска медийна група

През третото тримесечие на тази година влизащите в Китай чужденци без виза са над 7 млн., което заема 72,2% от общите влизания на чужденци през същия период. Ръстът на посещения е 48,3% на годишна база, заяви говорителят на МВнР Лин Дзиен на днешната пресконференция, съобщи КМГ.

Чуждестранните приятели са придобили по-близък поглед върху съвременния китайски живот, възхищавайки се на зашеметяващите пейзажи на страната, докато се потапят в нейната жива културна мозайка. Те са станали свидетели на една автентична, многостранна и прогресивна страна. Благодарение на непоколебимата ангажираност на Китай към напредъка на високо ниво на отваряне, нарастването на международния туризъм в Китай се е превърнало в по-дълбоко разбиране на страната.

„Ние ще продължим да прилагаме различни улесняващи мерки и да подобряваме предоставянето на услуги, като топло каним повече международни посетители да прекосят океани и планини, за да посетят Китай", каза още Лин Дзиен.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници