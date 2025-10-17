ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 1:10 България се смъкна до 91-а в света

КМГ: Китай отбеляза 600-тния полет на ракетите Long March

КМГ

1376
Снимка: Китайска медийна група

Китайската ракетна серия Long March постигна 600-тното си изстрелване в космоса в четвъртък, след като Long March 8-А успешно изведе в орбита интернет спътници, съобщи КМГ.

Ракетите са извели в орбита близо 1400 космически апарата и са провели над 86% от космическите мисии на страната досега, съобщиха от Китайската корпорация за аерокосмически науки и технологии.

„Тези ракети осигуриха солидна подкрепа за изпълнението на големи аерокосмически проекти, като пилотираните космически полети на Китай, навигацията в Бейдоу и изследването на дълбокия космос", допълват още от корпорацията.

Сред 24-те ракетни варианта, разработени след първия полет на ракетата Long March-1, 11 са класифицирани като ракети-носители от ново поколение. В последните 100 мисии ракетите от ново поколение възлизат на 40%.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

