КМГ: Флотът от граждански хеликоптери в Китай ще надхвърли 1700 до 2029 г.

Според годишната прогноза на Изследователския център за граждански въздухоплавателни средства на Китайската авиационна индустриална корпорация (AVIC), флотът от граждански хеликоптери в страната се очаква да нарасне до над 1700 до 2029 г., съобщи КМГ.

Докладът беше представен на Форума за развитие на хеликоптерите в Китай за 2025 година. Документът предлага 10-годишна прогноза за националния пазар на граждански хеликоптери, като предвижда, че общият флот ще надхвърли 2000 единици до 2034 г. Очаква се обаче разширяването на флота да се забави след 2030 г., отчасти поради нарастващата конкуренция от страна на съвременни технологии за ниска надморска височина, като дронове и електрически самолети с вертикално излитане и кацане (eVTOL).

Докладът също така посочва стабилно увеличение на летателните часове на гражданските хеликоптери – тенденция, подкрепена от икономическата реструктуризация на Китай и бързото разрастване на икономиката му на ниска надморска височина. Прогнозира се, че общият брой летателни часове годишно ще надхвърли 300 000 до 2029 г. и ще достигне 370 000 до 2034 г.

Към края на 2024 г. гражданският хеликоптер флот на Китай се е разширил до 1403 въздухоплавателни средства, което представлява годишен ръст от 2,3%. Леките хеликоптери продължават да доминират, като съставляват повече от 40% от флота.