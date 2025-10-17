КМГ: Започна 13-ият Китайски международен фестивал на народното изкуство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вчера във Фошан, провинция Гуандун, Южен Китай, започна 13-ият Китайски международен фестивал на народното изкуство, в който участват над 500 китайски и чуждестранни артисти от 13 държави, съобщи КМГ.

Под мотото „Преминаване през планини и морета и прегръщане на общото бъдеще", фестивалът ще включи поредица от събития, като есенни паради, представления и гала концерт между китайски и чуждестранни артисти. Освен това артистичните трупи от различни страни ще представят спектакли и в други градове в провинцията, което ще създаде мост за културния обмен между Китай и света.

От началото си през 1990 г. Международният фестивал на народното изкуство в Китай е провел успешно 12 издания.