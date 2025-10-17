ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

875 души чакат за трансплантация на органи у нас

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21520937 www.24chasa.bg

КМГ: Започна 13-ият Китайски международен фестивал на народното изкуство

КМГ

1176
Снимка: Китайска медийна група

Вчера във Фошан, провинция Гуандун, Южен Китай, започна 13-ият Китайски международен фестивал на народното изкуство, в който участват над 500 китайски и чуждестранни артисти от 13 държави, съобщи КМГ.

Под мотото „Преминаване през планини и морета и прегръщане на общото бъдеще", фестивалът ще включи поредица от събития, като есенни паради, представления и гала концерт между китайски и чуждестранни артисти. Освен това артистичните трупи от различни страни ще представят спектакли и в други градове в провинцията, което ще създаде мост за културния обмен между Китай и света.

От началото си през 1990 г. Международният фестивал на народното изкуство в Китай е провел успешно 12 издания.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!