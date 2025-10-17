КМГ: Световната интернет конференция ще се проведе от 6 до 9 ноември в Уджън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световната интернет конференция ще се състои от 6 до 9 ноември 2025 г. в град Уджън, провинция Джъдзян. Конференцията ще включва 24 подфорума, съобщи КМГ.

2025 година бележи 10-годишнината от представянето на концепцията за изграждане на общност с обща съдба в киберпространството. Темата на тазгодишната среща е „Съвместно изграждане на отворено, сигурно и всеобхватно дигитално бъдеще – заедно към общност с обща съдба в киберпространството".

Наградата за изключителен принос на Световната интернет конференция ще бъде обявена по време на церемонията по откриването на срещата. Почти 200 компании от цял свят вече са кандидатствали за нея.

Широк интерес предизвиква и програмата за глобални млади лидери, над хиляда талантливи младежи от близо 120 държави и региона по света са подали своите кандидатури. Избраните лидери ще споделят гласа на младото поколение по време на Форума за младежта и дигиталното бъдеще.