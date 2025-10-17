ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

875 души чакат за трансплантация на органи у нас

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21520950 www.24chasa.bg

КМГ: Световната интернет конференция ще се проведе от 6 до 9 ноември в Уджън

КМГ

428
Снимка: Китайска медийна група

Световната интернет конференция ще се състои от 6 до 9 ноември 2025 г. в град Уджън, провинция Джъдзян. Конференцията ще включва 24 подфорума, съобщи КМГ.

2025 година бележи 10-годишнината от представянето на концепцията за изграждане на общност с обща съдба в киберпространството. Темата на тазгодишната среща е „Съвместно изграждане на отворено, сигурно и всеобхватно дигитално бъдеще – заедно към общност с обща съдба в киберпространството".

Наградата за изключителен принос на Световната интернет конференция ще бъде обявена по време на церемонията по откриването на срещата. Почти 200 компании от цял свят вече са кандидатствали за нея.

Широк интерес предизвиква и програмата за глобални млади лидери, над хиляда талантливи младежи от близо 120 държави и региона по света са подали своите кандидатури. Избраните лидери ще споделят гласа на младото поколение по време на Форума за младежта и дигиталното бъдеще.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!