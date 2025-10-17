Изслушват по видео връзка екс канцлер за строителството на "Северен поток 2"

Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер се очаква да даде днес свидетелски показания във връзка със строителството на газопровода "Север поток 2" пред разследваща комисия на регионалния парламент на провинция Мекленбург - Предна Померания. Това предават ДПА и БТА.
Осемдесет и една годишният политик от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) ще бъде изслушан чрез видеоконферентна връзка от офиса си в северния германски град Хановер заради здравословното му състояние. По-рано тази година Шродер бе хоспитализиран със симптоми на синдрома бърнаут.
По-късно днес показания пред разследващата комисия ще даде и Хелге Браун, която оглавяваше канцеларията на бившата канцлерка Ангела Меркел.
Комисията разследва дейности, свързани с Фондацията за защита на климата в Мекленбург-Предна Померания. Фондацията бе създадена в началото на 2021 г. в североизточната германска провинция с основната цел да довърши газопровода "Северен поток 2" в момент, в който САЩ заплашваха със санкции компаниите, участващи в строежа на съоръжението. Освен това фондацията трябваше да реши екологичните проблеми около "Северен поток 2".
Депутатите от регионалния парламент искат да изяснят кой е инициирал учредяването на фондацията и дали Русия е оказала влияние.
След като напусна политиката, Шрьодер дълги години работи в руски енергийни компании, включително като председател на борда на акционерното дружество "Северен поток 2", което дари 20 милиона евро на спорната фондация за защита на климата.
Браун беше сред най-близките сътрудници на тогавашната канцлерка Меркел по времето на планиране, одобряване и изграждане на "Северен поток 2".