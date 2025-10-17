ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Застреляха президента на тим от Кипър

В Гърция арестуваха български шофьор с 3-ма афганистанци в камиона

Тони Маскръчка

1220
Гръцката полиция.

Български шофьор на товарен камион е арестуван в Гърция. В следобедните часове на в четвъртък служители на Регионалния екип за борба с наркотиците и службата за сигурност на пристанищното управление Игуменица арестуваха трима чужденци (афганистански граждани), както и 59-годишния български гражданин, който е бил техен трафикант, съобщи Гръцката брегова охрана.

При проверка, извършена на вход на пристанище Игуменица, е установено, че 59-годишният водач на товарен автомобил с полуремарке е превозил тримата чужденци, на които са били отнети документи за пътуване. Те били скрити в товарното отделение на полуремаркето с цел незаконното им транспортиране в чужбина.

Централното пристанищно управление Игуменица, което провежда предварителното разследване, е конфискувало превозното средство с полуремарке.

Гръцката полиция.

