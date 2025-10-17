Откриха трета жертва на експлозията в жилищен блок в Букурещ, 17 са ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трета жертва на силната експлозия в румънската столица Букурещ тази сутрин е била открита от издирвателно-спасителните екипи на Инспектората за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов (ISUBIF), съобщи агенция Аджерпрес, като се позова на ръководителя на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат.

Експлозията стана тази сутрин в осеметажен жилищен блок в сектор 5 на Букурещ, като засегна апартаменти между първия и петия етаж, както и друг блок в близост, припомня БТА.

Арафат допълни, че има риск от срутване на блока, където е станала експлозията, и призова гражданите да не се опитват да влизат в сградата или в засегнатата зона.

По информация на Аджерпрес ранените при инцидента са вече 17, като двама от тях са в тежко състояние. Тринадесет от тях са били транспортирани в различни спешни отделения в Букурещ.

Според министъра на здравеопазването на Румъния Александру Рогобете трима от ранените са с тежки изгаряния.

След експлозията ученици и преподаватели от гимназия, която се намира близо до мястото на експлозията, бяха евакуирани. По информация на Училищния инспекторат на община Букурещ, цитирана от Аджерпрес, има ученици, които са "пострадали леко" и които са получили медицински грижи, след което са били прибрани от родителите си.

Жителите на Букурещ са получили предупреждение чрез системата "Ро-Алърт" (RO-ALERT) да избягват движение в зоната и да спазват препоръките на властите.

Към момента ситуацията се наблюдава в реално време, като властите оглеждат терена с дрон с цел откриването на пострадали от експлозията лица и документиране на инцидента от въздуха.

По информация на агенцията общо 130 души от румънската жандармерия са мобилизирани в зоната на инцидента, за да осигурят защитата на гражданите, да ограничат периметъра и да подпомогнат намесата на властите.

Междувременно правителствен говорител съобщи, че румънският премиер Илие Боложан е в постоянен контакт с ръководителя на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат и министъра на здравеопазването на Румъния Александру Рогобете.

Временният кмет на румънската столица Стелиан Буждувяну заяви, че на хората, засегнати от експлозията, ще бъде осигурен подслон.