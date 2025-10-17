Експерти: 80 на сто от хакерските атаки са с цел кражба на данни

Изнудването и рансъмуерът са причина за над 52 на сто от кибератаките с установени мотиви, докато шпионажът - за едва 4 на сто, пише в Доклад за цифровата защита (Digital Defense Report) на "Майкрософт", съобщава БТА като се позова на българското поделение на компанията.

Съвременните нападатели са предимно опортюнистични престъпници, търсещи финансова изгода – не държавно спонсорирани субекти. В 80 на сто от инцидентите целта на нападателите е кражба на данни, което подчертава универсалния характер на тази заплаха, посочват от "Майкрософт".

Компанията обработва над 100 трилиона сигнала дневно, блокира приблизително 4,5 милиона нови опити за зловреден софтуер, анализира 38 милиона засичания на рискове за самоличността и сканира 5 милиарда имейла за зловреден софтуер и фишинг заплахи. Автоматизацията и готовите инструменти за киберпрестъпност позволяват на нападателите да разгърнат мащаба на операциите си, докато изкуственият интелект ускорява създаването на сложни и убедителни съдържания за атаки, пише в съобщението.

"В целия Адриатически регион спешността за засилване на осведомеността и готовността за киберсигурност никога не е била по-голяма", коментира Томислав Врачич, национален технологичен директор в за клъстера Южна Европа. "С ускоряването на цифровата трансформация в Хърватия, Словения, Сърбия, Албания, България и съседните пазари както публичният, така и частният сектор трябва да действат решително, за да защитят критичната инфраструктура и доверието на гражданите. Проактивната защита е стратегическа необходимост за осигуряване на нашето общо цифрово бъдеще", допълва той.