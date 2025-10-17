Британският СЕМ реши, че филм на BBC за децата в Газа, е в нарушение на медийните правила

Документален филм на Би Би Си за живота на децата в Газа, в който разказва 13-годишният син на заместник-министър на земеделието в ръководеното от "Хамас" правителство, е нарушил медийните правила. Това обяви британският регулаторен орган Офком (Ofcom), който извършва надзор в сферата на съобщенията, информационните технологии и масовите комуникации, предадоха Ройтерс и БТА.

Фактът, че длъжността на бащата на детето не е била разкрита, се равнява на "подвеждане", смятат регулаторите.

Би Би Си премахна "Газа: Как да оцелеем във военна зона" от онлайн платформата си през февруари, пет дни след като филмът беше излъчен.

Собственото разследване на медията през юли показа, че програмата е нарушила редакционните правила за точност. То обаче заяви, че няма никакви признаци, че външни интереси "са оказали неподходящо влияние върху програмата".

Офком е получил 20 оплаквания за документалния филм. Органът заяви, че е инструктирал Би Би Си да излъчи съобщение за решението му, на дата, която ще бъде уточнена допълнително.