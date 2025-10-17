Бивш съветник на Тръмп е с обвинения за неправилно боравене с класифицирана информация

Очаква се бившият съветник на Доналд Тръмп, Джон Болтън, днес да се предаде на полицията и да се яви пред съда по обвинения в неправилно боравене с класифицирана информация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според обвиненията Болтън е споделил чувствителна информация с двама свои роднини за евентуална употреба в книга, която той пишел, включително бележки от брифинги на разузнаването и от срещи с високопоставени правителствени служители и чуждестранни лидери.

„Нямам търпение да започна битката, за да защитя моето законно поведение и да разоблича злоупотребата с власт (от страна на Тръмп)“, се казва в изявление на Болтън.

Болтън, срещу когото бяха повдигнати обвинения вчера, е третият виден критик на Тръмп, срещу когото през последните седмици бяха повдигнати обвинения, след като американският президент започна да пренебрегва дългогодишни норми, имащи за цел да защитят федералните правоприлагащи органи от политически натиск, посочва Ройтерс.

Тръмп, който по време на предизборната кампания миналата година обеща да си отмъсти, след като имаше поредица от проблеми с правосъдието след края на първия си мандат през 2021 г., активно оказва натиск срещу главния прокурор Пам Бонди да повдигне обвинения срещу предполагаемите му противници.

Министерството на правосъдието на Бонди повдигна обвинения и срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми и срещу главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс, като дори отстрани прокурор, за когото сметна, че действа прекалено бавно.

Разследването срещу Болтън обаче започна през 2022 г., преди Тръмп да се върне на власт. Служители на Министерството на правосъдието смятат, че обвиненията срещу него са по-силни от тези срещу Коми и Джеймс.

Болтън беше съветник на Белия дом по въпросите на националната сигурност през първия мандат на Тръмп, но след това се превърна в един от най-гласовитите критици на президента. В свой мемоар, публикуван миналата година, Болтън нарече Тръмп неподходящ за поста президент.