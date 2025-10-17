Боложан: Двама с тежки изгаряния след експлозията в Букурещ ще бъдат изпратени на лечение в чужбина

Двама от пострадалите в експлозия, която избухна тази сутрин в жилищен блок в Букурещ, които са с тежки изгаряния, ще бъдат транспортирани за лечение в болници в чужбина, съобщи премиерът Илие Боложан, цитиран от Аджерпрес.

Трима души загинаха, а най-малко 17 са ранени в резултат на експлозията в осеметажна жилищна сграда в Сектор 5 на румънската столица, като двама от пострадалите са в тежко състояние, съобщи по-рано днес Департаментът за извънредни ситуации, пише БТА.

Боложан заяви, че най-вероятно засегнатият блок в квартал Рахова няма да може да бъде възстановен и ще трябва да бъде разрушен. По думите му наличните информации сочат, че става дума за изтичане на газ.

"За съжаление тази сутрин се случи една трагедия и изразявам своите съчувствия към семействата на загиналите, ранените, всички жители на този блок, защото на практика животът им беше преобърнат (…) Разбрах, че има трима загинали и двама души в доста тежко състояние. Министърът на здравеопазването ми съобщи, че за двама от пострадалите, които са със сериозни изгаряния, е решено да бъдат прехвърлени в чужбина. Останалите пострадали са в стабилно състояние", посочи премиерът.

По думите на Боложан експлозията е засегнала над 400 души и правителството заедно с местните власти ще се опита да окаже подкрепа на жителите на блока. Той добави, че се е свързал с временния кмет на Букурещ Стелиан Буждувяну, за да организират осигуряването на място за настаняване на хората от пострадалата сграда.

"Засегнати са стотици хора, които живееха в блока, вероятно над 400 души, защото е доста голям блок (...) В случай че блокът не може да бъде възстановен, трябва да видим каква е ситуацията със застраховките на апартаментите в този блок. За съжаление, установяваме, че малка част от жилищата са застраховани", отбеляза още Боложан, като обеща мерки за подкрепа за жителите на пострадалия блок.

В интервю за румънското национално радио Боложан посочи още, че "със сигурност става дума за изтичане на газ" и обясни каква е зоната на отговорност на доставчика на газ и каква - на асоциацията на собствениците, съобщава сайтът Хотнюз.

Боложан посочи, че е имало изтичане на газ вътре в блока, а компанията доставчик Дистригаз е била уведомена и предишния ден е спряла газоснабдяването на сградата. По думите му експлозията вероятно е предизвикана, защото някое лице е скъсало пломбата на Дистригаз, с която е било спряно захранването с газ на целия блок.

"От записите на диспечерската служба на оператора Дистригаз те са били уведомени за проблем, отишли са там предишния ден, установили са, че има проблеми вътре, спрели са захранването с газ на този блок, запечатали са компонента, който блокира (снабдяването). Получили са обаждане и тази сутрин, отишли са отново там, установили са, че пломбата вече не е на мястото си. Значи вероятно някой се е намесил и на практика е възстановил захранването в целия блок. Веднага след като екипът е бил там, е станала тази експлозия", обясни премиерът.

Аджерпрес съобщава, че прокурорите в Букурещ са започнали предварително разследване по случая.

Блокът в квартал Рахова, където експлозията тази сутрин разруши два етажа, има 108 апартамента и е бил построен през 1981 г., като е част от строителството след опустошителното земетресение от 1977 г., когато стандартите за безопасност, особено сеизмичните, са повишени, уточнява Хотнюз.

Националният институт по геофизика съобщи, че днешната експлозия е била регистрирана от две от сеизмичните станции в Букурещ като еквивалентна на земетресение с местен магнитуд 1,2.