ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Токсичната любов на Филип Плейн

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21522734 www.24chasa.bg

Говорител на ЕК след нападението в Италия: Сплашването на журналисти няма място в Европа

Николай Желязков, БТА

1224
Сигфридо Ранучи Снимка: Екс/Giuseppe Antoci

Журналистите трябва да бъдат в състояние да вършат своята работа в безопасност, свободни от заплахи и нападения, каза говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с днешното нападение в Италия срещу телевизионния водещ Сигфридо Ранучи.

Сплашването на журналисти няма място в Европа. Осъждаме подобни нападения срещу журналисти и техните семейства. Разбрахме, че е започнало разследване, добави той. Говорителят отбеляза, че защитата на журналистите е част от европейското законодателство. Журналистите трябва да могат да работят свободно навсякъде в ЕС - това е в сърцевината на свободата на медиите и на нашите демокрации, посочи той.

Колите на Ранучи и дъщеря му бяха взривени тази нощ, без никой да пострада. Ранучи води по държавната италианска телевизия РАИ (RAI) влиятелно предаване за журналистически разследвания.

Сигфридо Ранучи Снимка: Екс/Giuseppe Antoci

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници