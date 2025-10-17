Говорител на ЕК след нападението в Италия: Сплашването на журналисти няма място в Европа

Журналистите трябва да бъдат в състояние да вършат своята работа в безопасност, свободни от заплахи и нападения, каза говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с днешното нападение в Италия срещу телевизионния водещ Сигфридо Ранучи.

Сплашването на журналисти няма място в Европа. Осъждаме подобни нападения срещу журналисти и техните семейства. Разбрахме, че е започнало разследване, добави той. Говорителят отбеляза, че защитата на журналистите е част от европейското законодателство. Журналистите трябва да могат да работят свободно навсякъде в ЕС - това е в сърцевината на свободата на медиите и на нашите демокрации, посочи той.

Колите на Ранучи и дъщеря му бяха взривени тази нощ, без никой да пострада. Ранучи води по държавната италианска телевизия РАИ (RAI) влиятелно предаване за журналистически разследвания.