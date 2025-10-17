ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Токсичната любов на Филип Плейн

Кремъл: Срещата между Путин и Тръмп може да се състои до две седмици

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков СНИМКА: twitter/ @nxt888

Срещата на високо равнище между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се състои до две седмици или малко по-късно, но има още много неща за уреждане, преди да може да бъде определена дата, предаде Ройтерс, като цитира изявление на Кремъл.

Вчера Путин и Тръмп се договориха за втора среща на високо равнище за войната в Украйна, която се очаква да се състои в Будапеща, след като преговорите им в Аляска на 15 август не успяха да доведат до пробив.

Неочакваното изявление дойде в навечерието на среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски и в момент, когато Вашингтон обмисля да предостави на Киев ракети "Томахок", отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. 

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред медиите, че топипломатите на САЩ и Русия Марко Рубио и Сергей Лавров ще трябва да разговарят и да си уредят среща, за да договорят проблемите преди срещата на високо равнище.

"Има много въпроси, ще трябва да се определят преговорни екипи и т.н. Следователно всичко ще бъде направено на етапи, но разбира се, има воля от страна на президентите", подчерта той. 

"Тя (срещата) може наистина да се състои до две седмици или малко по-късно. Има общо разбиране, че нищо не трябва да се отлага".

Песков добави, че Русия продължава да е готова за мирно уреждане на войната в Украйна. Москва обвинява Киев и европейските му съюзници за застоя на мирните преговори, а те я обвиняват, че поставя неизпълними искания и са казвали, че не вярват, че президентът Путин наистина иска мир.

Освен това Кремъл заяви, че Путин и унгарския премиер Виктор Орбан са разговаряли днес по телефона, за да обсъдят предстоящата среща. Орбан е заявил, че Унгария е готова да бъде страна домакин.

