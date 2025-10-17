ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Очаквам скоро Саудитска Арабия да стане част от Авраамовите споразумения

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че очаква още страни да подпишат Авраамовите споразумения и че се надява Саудитска Арабия скоро да се присъедини към пакта, чрез който бяха нормализирани дипломатическите отношения между Израел и някои арабски страни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

„Надявам се Саудитска Арабия да се присъедини и се надявам, че и други ще се присъединят. Смятам, че когато Саудитска Арабия се присъедини, всички ще се присъединят“, заяви Тръмп днес в интервю, излъчено по „Фокс Бизнес Нетуърк“.

Като част от Авраамовите споразумения, подписани с посредничеството на САЩ през първия мандат на Тръмп, четири страни, в които преобладава мюсюлманското население - Бахрейн, Обединените арабски емирства, Судан и Мароко - се съгласиха да нормализират дипломатическите си отношения с Израел.

