Арестуваха 4-има във Франция, заподозрени в заговор срещу руски правозащитник в изгнание

Френската полиция арестува четирима души, заподозрени в заговор срещу живеещия в изгнание руски правозащитник Владимир Осечкин, който разкрива злоупотреби в руските затвори, съобщи днес френската национална прокуратура за борба с тероризма, цитирана от Асошиейтед прес.

Разследването се води от Генералната дирекция за вътрешна сигурност - френската служба за контраразузнаване и борба с тероризма.

Говорител прокуратурата за борба с тероризма заяви, че четиримата заподозрени са били задържани в понеделник, но не оповести подробности за тяхната националност и за възможните мотиви за предполагаемия заговор срещу Осечкин. Също така не бе споменато дали има подозрения за връзки между арестуваните и чуждестранни разузнавателни служби, пише БТА.

Осечкин е основател на неправителствената организация "Гулагу.нет", която защитава правата на хора, изтърпяващи присъди в известната със своята строгост руска затворническа система. Той отдавна подозира, че може да стане мишена заради работата си, дори и докато живее е в изгнание в Биариц - морски курортен град на югозападното атлантическо крайбрежие на Франция, пише БТА.

Осечкин заяви днес в интервю за АП, че от 2022 г. е получавал множество заплахи за живота си, като последната е била през февруари тази година. Той смята, че все още е в опасност въпреки извършените от френската полиция арести. Осечкин добави, че той и семейството му често биват премествани в безопасни жилища при отправянето на нови заплахи.

"Задържаните са само част от цялостната картина, те са част от голям екип", предположи руският правозащитник.

Според френските власти Русия и нейни агенти постоянно полагат усилия да дестабилизират Франция чрез кибератаки и други действия в рамките на по-широка предполагаема кампания на саботаж и хибридна война, насочена срещу европейските съюзници на Украйна, отбелязва АП. Генералната дирекция за вътрешна сигурност е една от френските служби, които разследват тези действия на Москва.

Осечкин потърси политическо убежище във Франция, след като избяга от Русия под натиска на властите заради правозащитната си дейност. Неговата организация редовно публикува видеоклипове и разкази за предполагаеми случаи на изтезания и корупция в руските затвори. Осечкин публикува и едни от първите разкрития, че руската армия набира затворници да се сражават в Украйна.