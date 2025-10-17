Синът на Кадафи Ханибал е освободен под гаранция по делото за изчезването на имам Муса Садр

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ливанският съдия Захер Хамаде, който отговаря за разследването на отвличането и изчезването на имам Муса Садр, е дал съгласие за освобождаването на Ханибал Кадафи, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Според източници на агенцията синът на Муамар Кадафи е освободен под гаранция от 11 милиона долара и има забрана за напускане на Ливан.

Ливанските власти арестуваха Ханибал Кадафи през 2015 г. и го обвиниха в укриване на информация за изчезването на ливанския шиитски духовник Муса Садр близо четири десетилетия по-рано, когато Кадафи е бил дете.