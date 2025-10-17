Тръмп заведе ново дело срещу "Ню Йорк таймс" за 15 млрд. долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп вчера заведе ново дело за клевета за 15 млрд. долара срещу в. "Ню Йорк таймс" – месец, след като федерален съдия постанови, че първият му иск е бил "неуместен и недопустим", предаде Франс прес.

Жалбата с обем 40 страници, подадена снощи в съд във Флорида, е насочена срещу вестника, трима от неговите журналисти и издателската къща, която публикува книга, написана от двама от журналистите.

"Това дело засяга множество клеветнически, фалшиви и зловредни твърдения за президента Тръмп, направени от обвиняемите в две статии и книга", се казва в жалбата.

Адвокатите на президента оспорват статии и книга за произхода на богатството на американския милиардер, пише БТА.

Доналд Тръмп претендира за колосалната сума от 15 милиарда долара от престижния американски ежедневник.

Първият иска на президента бе насочено срещу четирима журналисти, в допълнение към вестника и издателската къща. Той беше отхвърлен от федерален съдия, който мотивира решението си с това, че искът е бил пълен с редица намеци или недоказани твърдения, които са особено "скучни", както и с множество други разсъждения, "развити с изобилие от помпозни и дразнещи подробности", без жалбоподателят да изложи ясно своите оплаквания.

"Жалбата не е публичен форум за оскърбления или обиди", настоя съдията и поиска от адвокатите на Тръмп да преработят текста си, така че той да не надхвърля 40 страници.

Първият иск беше с обем 85 страници. В новия вариант са премахнати някои политически коментари, включително частта за изборната победа на Тръмп през 2024 г.

"Въпросните изявления несправедливо клеветят и омаловажават трудно извоюваната професионална репутация на президента Тръмп, която той внимателно гради в продължение на десетилетия като гражданин, преди да стане президент на САЩ", се посочва в новата жалба.

Говорителката на "Ню Йорк таймс" Даниел Роудс Ха, цитирана от "Вашингтон пост", отхвърли жалбата като необоснована. "Както заявихме в първоначалното ни изявление, тази жалба е неоснователна. Нищо не се е променило днес", посочи тя.

"Това е само опит за запушване на устата на независимата журналистика и за привличане на медийно внимание, но "Ню Йорк таймс" няма да бъде сплашен", добави говорителката.