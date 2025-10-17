ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Токсичната любов на Филип Плейн

Полски съд блокира екстрадирането на украинеца, обвинен за взривяването на "Северен поток"

Мехурчета от изтичането на газ от “Северен поток 2”, достигащи до повърхността на Балтийско море Снимка: Twitter/@SPIEGEL_EIL

Полски съд днес блокира екстрадирането в Германия на украинец, заподозрян за участие в атаката срещу газопровода "Северен поток" през 2022 г., след като полският премиер Доналд Туск заяви, че това не е в интерес на неговата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Заподозреният 46-годишен мъж, идентифициран като Володимир Ж. в съответствие с местните правила за поверителност, бе арестуван близо до Варшава на 30 септември по искане на Германия.

Германската прокуратура го описа като опитен водолаз и твърди, че той е бил част от група, поставила експлозиви по тръбопроводите, близо до датския остров Борнхолм преди три години.

Варшавският районен съд днес отхвърли екстрадицията му и нареди незабавното му освобождаване.

