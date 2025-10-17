Полски съд блокира екстрадирането на украинеца, обвинен за взривяването на "Северен поток"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полски съд днес блокира екстрадирането в Германия на украинец, заподозрян за участие в атаката срещу газопровода "Северен поток" през 2022 г., след като полският премиер Доналд Туск заяви, че това не е в интерес на неговата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Заподозреният 46-годишен мъж, идентифициран като Володимир Ж. в съответствие с местните правила за поверителност, бе арестуван близо до Варшава на 30 септември по искане на Германия.

Германската прокуратура го описа като опитен водолаз и твърди, че той е бил част от група, поставила експлозиви по тръбопроводите, близо до датския остров Борнхолм преди три години.

Варшавският районен съд днес отхвърли екстрадицията му и нареди незабавното му освобождаване.