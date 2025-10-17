Германският външен министър приветства планираната среща между Тръмп и Путин в Будапеща

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският външен министър Йохан Вадефул приветства днес планираната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Будапеща, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Мисля, че по принцип това, че преговорите най-накрая ще продължат, е добро развитие", каза Вадефул в самолета, на път за първото си посещение в Турция, откакто пое поста през май.

Преговорите за прекратяване на руската война в Украйна са в застой, добави той.

Оценявайки усилията на Тръмп да осигури мирно споразумение за Газа, Вадефул заяви, че обявената снощи среща в Будапеща показва "ясното намерение (на Тръмп) за влизане във фаза на преговори между Русия и Украйна".

Вашингтон и Москва казаха, че се надяват срещата да се състои до две седмици.

В отговор на въпрос дали е правилно това, че Путин, за когото е издадена заповед за арест от Международния наказателен съд, ще бъде посрещнат в Унгария – страна членка на ЕС, германският външен министър отговори: "Стига да се провежда с ясната цел за водене на мирни преговори, това е приемливо."

На фона на неуспеха на предишната среща между Путин и Тръмп в Аляска обаче, той добави, че е необходимо да бъдат предприети ясни стъпки, които да доведат до напредък към мирен процес.

Тръмп планира да приеме украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом по-късно днес. Украинците се надяват, че американският президент ще позволи продажбата на ракети с голям обхват "Томахок", които ще позволят на силите на Киев да извършва повече нападателни действия дълбоко в Русия, за да попречат на военните усилия на Москва.

"Смятам, че е важно да предложим, от една страна, преговорите евентуално да продължат, но да дадем да се разбере, от друга, че имаме и алтернативи", заяви Вадефул в коментар на исканията на Зеленски.